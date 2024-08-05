GÜNCELLEME - Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Cenazeye, Kandıra ailesi, yakınları ile MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Eski MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra'nın yakınları olduğu öğrenilen Recep ve Ömer Kandıra'nın cenazeleri Samsun'un 19 Mayıs ilçesine getirildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.