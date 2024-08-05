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        Sinop'ta şehit Ercan Çelebi mezarı başında anıldı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde şehit piyade er Ercan Çelebi, şehadetinin 34'üncü yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 20:31 Güncelleme: 05.08.2024 - 20:31
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        Sinop'ta şehit Ercan Çelebi mezarı başında anıldı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde şehit piyade er Ercan Çelebi, şehadetinin 34'üncü yılında kabri başında anıldı.

        Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, "En büyük gücümüz, milli hafızamızdır. 3 Ağustos 1990 tarihinde şehit olan kahraman vatan evladımız Ercan Çelebi'yi şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz." Dedi.

        Daha sonra ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri, ilçe müftüsü ve vatandaşların katıldığı törende, şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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