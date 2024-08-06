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        Dikmen'de şehit Bahattin Dolma kabri başında anıldı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde, şehit Bahattin Dolma, kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:40 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:40
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        Dikmen'de şehit Bahattin Dolma kabri başında anıldı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde, şehit Bahattin Dolma, kabri başında anıldı.

        Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın, şehadetinin 8. yılında kabrini ziyaret ederek dua okudu.

        Civelek, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. En büyük gücümüz; milli hafızamızdır. 5 Ağustos 2016 tarihinde şehit olan kahraman vatan evladımız Bahattin Dolma'yı şehadetinin seneidevriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." diye konuştu.

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