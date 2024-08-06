Sinop'ta binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Olay yerine gelen Kaymakam Enver Yılmaz, daire sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kumluk Mahallesi Orman Sokak'taki 7 katlı Birlik Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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