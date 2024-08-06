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        Sinop'ta binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:50
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        Sinop'ta binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kumluk Mahallesi Orman Sokak'taki 7 katlı Birlik Apartmanı'nın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Boyabat Belediyesi İtfaiyesi, Boyabat Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında dumandan etkilen apartman sakinlerinden Hülya Kolazlı ile Özgür Kolazlı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu diğer katlara sıçramadan söndürülen yangında çatı hasar gördü.

        Olay yerine gelen Kaymakam Enver Yılmaz, daire sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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