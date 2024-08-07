Sinop Valiliğinden "sürücü belgesi" uyarısı

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2024'te sona ereceği, 2025 yılından itibaren eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için süre sonunu beklemeksizin, ALO 199 çağrı merkezinden veya www.nvi.gov.tr internet sitesinden randevularını alarak işlemlerini yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kimlik belgesi, kayıp, çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli olan 15,00 TL, PTT Şubeleri veya ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır." ifadelerine yer verildi.