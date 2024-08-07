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        Sinop Valiliğinden "sürücü belgesi" uyarısı

        Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2024'te sona ereceği, 2025 yılından itibaren eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:47
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        Sinop Valiliğinden "sürücü belgesi" uyarısı
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        Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresinin 31 Aralık 2024'te sona ereceği, 2025 yılından itibaren eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı bildirildi.

        Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için süre sonunu beklemeksizin, ALO 199 çağrı merkezinden veya www.nvi.gov.tr internet sitesinden randevularını alarak işlemlerini yaptırmaları gerektiği duyuruldu.

        Açıklamada, "Kimlik belgesi, kayıp, çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, sürücü belgesi değerli kağıt bedeli olan 15,00 TL, PTT Şubeleri veya ilgili banka hesaplarına yatırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan engelli ve yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla aile yakınlarının, nüfus müdürlüklerine başvurması halinde, görevli ekiplerin, bu kişilerin evlerine kadar giderek kimlik kartı değiştirme başvurularını aldıklarıda kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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