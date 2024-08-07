Tarihi yapı içindeki kurslarla gençler vakitlerini değerlendiriyor

Sinop'ta, 111 yıllık tarihi yapı içerinde bulunan Meydankapı Genç Ofis, hizmet vermeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kiralanan ve tarihi dokusu korunan yapıda Gençlik Merkezi Müdürlüğüne bağlı Meydankapı Genç Ofis'in hizmet verdiğini belirtti.

1913 yılında PTT merkez binası olarak kullanılan tarihi taş binada Genç Ofis'in yaklaşık 1 yıldır gençlerin kültür, sanat, spor, bilim, gönüllülük çalışmalarıyla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanarak kurslar verildiğini anlatan Kalyon, "Bu kapsamda ofis, yaz süresince de çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini daha etkili ve verimli geçirebilmeleri amacıyla el sanatları, seramik, resim, akıl ve zeka oyunları, satranç, İngilizce konuşma, gitar, keman, piyano, drama, etkili ve hızlı okuma kursları ile hizmet vermektedir." dedi.