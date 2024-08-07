Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat yarışları Sinop'ta yapılacak

Sanmar Denizcilik Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Sahil Sürat (beach sprint) yarışları Sinop'ta düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kürek Federasyonunca organize edilen yarışlar 9-11 Ağustos'ta Sinop'ta gerçekleştirilecek.

Akliman mevkisinde düzenlenecek yarışlara 7 ilden 17 kulüp ve 150 sporcu katılacak.

500 metrede yapılacak yarışlarda, 19 yaş altı erkek ve kadın, erkek ve kadın (C1x), karışık (C2x), 19 yaş altı mix (C2x) kategorilerinde mücadele edilecek.