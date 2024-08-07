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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:31
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Satılmış Duran (50) yönetimindeki 34 FL 7758 plakalı otomobil, Boyabat Saraydüzü kara yolu Muratlı köyü mevkisinde Tuncay Şen (48) idaresindeki 34 DPD 651 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden Duran kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Şen ve araçlardaki Derya Şen (47), Berkay Şen (17), Fatma Duran (18) ve Şengül Duran (48), Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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