Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kurayla verildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, evleri Boyabat Barajı altında kalan 42 aileye yapımı tamamlanan konutlar teslim edildi.

42 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla noter huzurunda kura çekildi.

Vali Mustafa Özarslan, kura çekiminde yaptığı konuşmada, devletin, Boyabat Barajı çalışmasından etkilenen vatandaşları mağdur etmediğini söyledi.

Hazine adına kayıtlı taşınmazın vatandaşlar için tahsis edildiğini ve hemen etüt çalışmaları başlatıldığını aktaran Özarslan, "İmar planı ve parselasyon işlemleri sonrasında proje hazırlanarak, 42 iskan konutunun yapımı tamamlanmıştır. Projenin uygulanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve koordinesini sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Sinop Milletvekili Sayın Nazım Maviş'e ve tüm Saraydüzülü hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.