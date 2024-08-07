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        Sinop'ta denizde hortum oluştu

        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 20:15 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:15
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        Sinop'ta denizde hortum oluştu
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        Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçe açıklarında meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.

        Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Hortumun ardından bölgede yağış başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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