Sinop'ta denizde hortum oluştu
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçe açıklarında meydana gelen hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.
Hortum çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hortumun ardından bölgede yağış başladı.
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