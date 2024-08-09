Sinop'ta 6 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Şüphelinin adresinde ve arazisinde yapılan aramada, 6 kilo 400 gram esrar, 537 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 86 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı bir köyde R.A'nın, yetiştirdiği uyuşturucuları satarak haksız kazanç elde ettiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

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