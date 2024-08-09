Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde elektrik direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde elektrik direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.T. yönetimindeki 34 FIL 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Sinop-Bafra kara yolunda elektrik direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Harris'ten Trump'a: Dört gözle bekliyorum
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        Ürdün Kraliyet çifti Bodrum'da
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        İngiltere'de yalan haberi yayan kadın gözaltında
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        Parmak izlerimiz nasıl belirlenir ve ne işe yarar?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        7 yıl sonra ülkesine dönen Katalan liderden ilk mesaj
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek
        Müşterilerine 12.7 milyar dolar ödeyecek

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 6 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
        Sinop'ta 6 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
        Sinoplu sporcular Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 11 madalya ile dö...
        Sinoplu sporcular Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 11 madalya ile dö...
        Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri bir kitapta toplandı
        Sinop'ta Balkan ve Rumeli lezzetleri bir kitapta toplandı
        Sinop'ta denizde hortum oluştu
        Sinop'ta denizde hortum oluştu
        Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kura...
        Sinop'ta evleri baraj altında kalan 42 aile için yapılan yeni konutlar kura...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı