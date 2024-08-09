Sinop'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde elektrik direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde elektrik direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.T. yönetimindeki 34 FIL 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu eski Sinop-Bafra kara yolunda elektrik direğine çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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