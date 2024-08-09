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        Sinop'ta örnek olarak üretilen karabuğday hasat edildi

        Sinop'ta örnek karabuğday üretiminin ilk hasadının yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.08.2024 - 13:53
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        Sinop'ta örnek olarak üretilen karabuğday hasat edildi
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        Sinop'ta örnek karabuğday üretiminin ilk hasadının yapıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sinecan köyünde Prof. Dr. Emin Kuru tarafından üretilen karabuğday için Vali Mustafa Özarslan'ın katılımıyla hasat etkinliği yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Özarslan, karabuğdayın Sinop ikliminde rahatlıkla yetiştirilebilen, ekonomik değeri yüksek bir bitki olduğunu belirtti.

        Karabuğdayın aynı zamanda şifalı bir bitki olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Özellikle tohumlarından elde edilen un glütensiz olduğundan çölyak hastaları için çok büyük önem arz etmektedir. Arıcılıkta da kullanılabilen önemli bal bitkilerinden olan karabuğday, birçok yemeğin yapımında da kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Sinop'ta dar gelirli çiftçilere karabuğday ekimi yaptırmayı planladıklarını dile getiren Özarslan, "Elde edilen ürünün Sinop mantısı yapımında kullanılması ve karabuğdaylı Sinop mantısı adı altında marka değeri oluşturulmasını planlıyoruz." dedi.

        2024'te 3 farklı rakımda denenen karabuğday tarımının Sinop'ta başarıya ulaştığını belirten Özarslan, "2025 yılı üretim sezonunda yaklaşık 100 dekarlık alanda üretim yapmayı hedefliyoruz. Karabuğday üretimi ilimizin tarım sektörüne önemli katkı sağlayacaktır. Değerli üreticilerimize, çiftçilerimize ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ile İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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