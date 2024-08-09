Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları başladı

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunca Akliman mevkisinde organize edilen şampiyonada, 17 kulüpten 200'e yakın sporcu katıldı.

Sporcular, ilk gün çeyrek finale yükselebilmek için yapılan eleme yarışlarında 500 metrede kürek çekti. Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti.

Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun katılımın olduğu şampiyonanın pazar günü yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona ereceğini söyledi.