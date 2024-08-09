Sinop'ta vefat eden Nurcan Akarsu, defnedildi

Akarsu için Gerze Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Abdullah Şahin, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Sinop Müftüsü Paşa Bektaş da katıldı.

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