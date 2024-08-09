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        Sinop'ta vefat eden Nurcan Akarsu, defnedildi

        Sinop'un Gerze içlesinde vefat eden İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal'ın annesi, İl AFAD Müdürü Ümit Ünal'ın kayınvalidesi Nurcan Akarsu (69), toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 20:36 Güncelleme: 09.08.2024 - 20:36
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        Sinop'ta vefat eden Nurcan Akarsu, defnedildi
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        Sinop'un Gerze içlesinde vefat eden İl Planlama Koordinasyon Müdürü Gülsemin Ünal'ın annesi, İl AFAD Müdürü Ümit Ünal'ın kayınvalidesi Nurcan Akarsu (69), toprağa verildi.

        Akarsu için Gerze Yeni Cami'de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Abdullah Şahin, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, Sinop Müftüsü Paşa Bektaş da katıldı.

        Vali Özarslan, törende Akarsu'nun ailesine taziye dileklerini iletti.

        Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Akarsu'nun naaşı, Acısu köyü mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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