Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Karacaören köyü mevkisinde Boyabat istikametine seyreden R.G. kontrolündeki 37 LE 623 plakalı otomobil ile R.A'nın kullandığı 57 ABZ 738 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki K.D. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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