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        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:27
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        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Karacaören köyü mevkisinde Boyabat istikametine seyreden R.G. kontrolündeki 37 LE 623 plakalı otomobil ile R.A'nın kullandığı 57 ABZ 738 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki K.D. yaralandı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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