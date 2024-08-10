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        Vali Özarslan, Boyabat'ta Kur'an kursu ve Millet Bahçesi yatırımlarını inceledi

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde inşaatı devam eden Erkek Yatılı Kur'an Kursu ve Topalçam Millet Bahçesi ve Donatıları inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:21
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        Vali Özarslan, Boyabat'ta Kur'an kursu ve Millet Bahçesi yatırımlarını inceledi
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde inşaatı devam eden Erkek Yatılı Kur'an Kursu ve Topalçam Millet Bahçesi ve Donatıları inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Vali Özarslan, 5 katlı, 150 öğrenci kapasiteli, özel hafızlık odaları, mescidi, yemekhanesi, konferans salonu, spor alanları ve teknolojik donanımları olan inşaatta ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Yüzde 80'i tamamlanan kursun 2025 yılı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını bildirildi.

        Özarslan, daha sonra Topalçam mesire alanında inşaatı devam eden Topalçam Millet Bahçesi ve Donatıları çalışmasını inceledi.

        TOKİ tarafından hayata geçirilen projenin ise yüzde 87'sinin tamamlandığı, Kasım'da yer teslimi yapılacağı kaydedildi.

        Ziyaretlere, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de eşlik etti.

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