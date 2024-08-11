Sinop'ta telefonda dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kastamonu'da yakalandı

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu şüpheliler S.C.T. ve A.B. kaçarken Kastamonu'nun Araç ilçesinde yakalandı.

Ayancık ilçesinde yaşayan S.D. ve A.D. isimli çifti telefonla arayan zanlılar, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp "Kimlik bilgileriniz hırsızlık suçunda kullanıldı. Durumu düzeltmek için jandarma komutanlığına gelmeniz gerekiyor." dedi.

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