Sinop'ta kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı
Sinop'ta, kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı.
Sinop’ta, kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte 1-12 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda operasyon ve şok uygulama gerçekleştirildi.
Yapılan operasyon ve uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 66 mermi, 2 bıçak ve çalıntı olduğu tespit edilen 12 ziynet eşyası ele geçirildi.
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