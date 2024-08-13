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        Sinop'ta kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı

        Sinop'ta, kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:28
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        Sinop'ta kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı
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        Sinop’ta, kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte 1-12 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda operasyon ve şok uygulama gerçekleştirildi.

        Yapılan operasyon ve uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanırken, bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 66 mermi, 2 bıçak ve çalıntı olduğu tespit edilen 12 ziynet eşyası ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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