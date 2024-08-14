Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta ziyaret ve incelemede bulundu

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Valisi Özarslan, Boyabat'ta ziyaret ve incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Boyabat ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Vali Özarslan, beraberindeki heyetle ilçede köy grup yollarında devam eden asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra, gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, kentin her noktasında İl Özel İdaresi ekiplerince yol yapım çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.

        Muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Özarslan, “Köylerimizin ve köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve köylerimizin ulaşımını daha güvenli, konforlu hale getirmek için çalışmalar tüm hızla sürüyor. Hava şartları el verdiği sürece söz konusu çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” dedi.

        Özarslan, daha sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Sadık Aparangil ve şehit Jandarma Er Ahmet Eroğlu'nun ailelerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Mourinho'dan hakem ve penaltı tepkisi!
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı
        Sinop'ta kentin 12 günlük asayiş raporu yayımlandı
        Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketinin izleri büyük ölçüde...
        Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde sel felaketinin izleri büyük ölçüde...
        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı
        Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları tamamlandı
        Sinop'ta telefonda dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kastamonu'da yakalandı
        Sinop'ta telefonda dolandırıcılık yapan 2 zanlı Kastamonu'da yakalandı
        Sinop'ta 3. Geleneksel Abdaloğlu Karakucak Güreşleri yapıldı
        Sinop'ta 3. Geleneksel Abdaloğlu Karakucak Güreşleri yapıldı
        Vali Özarslan, Boyabat'ta Kur'an kursu ve Millet Bahçesi yatırımlarını ince...
        Vali Özarslan, Boyabat'ta Kur'an kursu ve Millet Bahçesi yatırımlarını ince...