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        Türkiye'nin en kuzey noktası İnce Burun'da Perseid meteor yağmuru gözlemlendi

        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 23:33 Güncelleme: 14.08.2024 - 23:40
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        Türkiye'nin en kuzey noktası İnce Burun'da Perseid meteor yağmuru gözlemlendi
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        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.

        Perseid meteor yağmuru 1863 yılında inşa edilen ve günümüzde halen gemilere rehberlik eden İnceburun Feneri ile görüntülendi.

        Döneminde gaz yağı ile gecenin karanlığında gemilere rehberlik eden İnceburun Feneri günümüzde elektrik ile yol göstermeye devam ediyor.

        Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki fener Türkiye'nin en kuzey noktası olma özelliğine sahip.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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