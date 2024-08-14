Türkiye'nin en kuzey noktası İnce Burun'da Perseid meteor yağmuru gözlemlendi
Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'un İnceburun Yarımadası'nda "Perseid meteor yağmuru" gözlemlendi.
Perseid meteor yağmuru 1863 yılında inşa edilen ve günümüzde halen gemilere rehberlik eden İnceburun Feneri ile görüntülendi.
Döneminde gaz yağı ile gecenin karanlığında gemilere rehberlik eden İnceburun Feneri günümüzde elektrik ile yol göstermeye devam ediyor.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki fener Türkiye'nin en kuzey noktası olma özelliğine sahip.
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