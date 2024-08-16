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        Türkeli'nde iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:13
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        Türkeli'nde iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde iş yerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Emirhan Şahin’in kullandığı 35 EB 257 plakalı otomobil, ilçe merkezi Gemiyanı Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü Şahin, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza sonucu iş yerinin bazı bölümlerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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