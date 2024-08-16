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        Sinop'ta kamyonetin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:24
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        Sinop'ta kamyonetin çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

        Yaşar Ö'nün kullandığı 57 AAL 900 plakalı kamyonet, 4 Ağustos’ta Çamlıca Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Keziban Geniş'e çarptı.

        Kazada yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geniş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Cenazesi hastane morgundan yakınları tarafından alınan Geniş, Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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