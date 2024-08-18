Sinop'ta İnaltı Mağarası turizme kazandırılıyor

Sinop'ta, tavan yüksekliği, içinde yer alan sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile dikkati çeken İnaltı Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan, beraberinde Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve diğer ilgililerle İnaltı köyünde bulunan İnaltı Mağarası'nı ziyaret etti.

Mağarada incelemelerde bulunan Vali Özarslan, İnaltı Mağarası'nın kentin en özel turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, bölgede oluşturacakları ekoturizm yürüyüş rotasına bu özel yerin de dahil edileceğini belirtti.