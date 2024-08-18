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        Sinop'ta İnaltı Mağarası turizme kazandırılıyor

        Sinop'ta, tavan yüksekliği, içinde yer alan sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile dikkati çeken İnaltı Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:18
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        Sinop'ta İnaltı Mağarası turizme kazandırılıyor
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        Sinop'ta, tavan yüksekliği, içinde yer alan sarkıt, dikit, sütun, örtü ve duvar damlataşları ile dikkati çeken İnaltı Mağarası'nın turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan, beraberinde Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur ve diğer ilgililerle İnaltı köyünde bulunan İnaltı Mağarası'nı ziyaret etti.

        Mağarada incelemelerde bulunan Vali Özarslan, İnaltı Mağarası'nın kentin en özel turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirterek, bölgede oluşturacakları ekoturizm yürüyüş rotasına bu özel yerin de dahil edileceğini belirtti.

        İki yıl önce ziyarete açılan mağarayı daha çok kişinin görmesi için altyapı çalışmalarına yoğunlaşacaklarına işaret eden Özarslan, "Bu özel yerle ilgili çalışmalarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. 2025 yılı itibarıyla mağaramız çevresinde sosyal donatılar, tuvalet, otopark, kır lokantası düzenlemeleri yapılacak. Yol ve işletmecilik kalitesinin artırılması için de gayretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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