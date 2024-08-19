Boyabat'ta "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı yapıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Koruyucu Aile Programı" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda konuşan Kaymakam Enver Yılmaz, koruyucu aile modelinin devlet bakımındaki çocukların aile ortamına yerleştirilmesini sağladığını söyledi.

Bu konunun devletin her kademesi için çok önemli bir konu olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Koruyucu aile kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının talimatları doğrultusunda aile temelli, aile odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın bütün destekleri de aile odaklı oluyor. Koruyucu aile ilçemizde de var. İnşallah bu sunumdan sonra artarak devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.