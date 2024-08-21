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        Sinop'ta ineğe çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki iki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 21.08.2024 - 09:48
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        Sinop'ta ineğe çarpan otomobildeki 2 çocuk yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde yola çıkan ineğe çarpan otomobildeki iki çocuk yaralandı.

        E.K'nin kullandığı 34 PD 0781 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.

        Kazada, araçtaki E.E.K. (13) ile S.K. (9) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Otomobilin çarptığı inek telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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