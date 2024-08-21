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        Sinop'ta araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü öldü

        Sinop'un Boyabat ilçesinde araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:47
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        Sinop'ta araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü öldü
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde araç kullandığı sırada kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

        Bayram Uzunçay'ın (74) kullandığı 57 ABE 048 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Osmanköy’de kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Uzunçay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        Kalp masajı yapılarak müdahale edilen Uzunçay, kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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