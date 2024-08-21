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        Sinop'ta kaybolan Alzheimer hastası, komando timi tarafından bulundu

        Sinop'un Gerze ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, komando ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:57 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:11
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        Sinop'ta kaybolan Alzheimer hastası, komando timi tarafından bulundu
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        Sinop'un Gerze ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, komando ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        İlçeye bağlı Yuvalı köyünde yaşayan 74 yaşındaki Yaşar Okur, dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Okur'un yakınları jandarma ekiplerine başvurarak kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine Valilik koordinesinde bölgede jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Jandarma komando timlerince evine 400 metre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunan Okur, UMKE ekiplerince sağlık kontrolü için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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