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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 6'ncı kez Sinop'a geldi

        İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 969 yolcusuyla bu yıl 6'ncı kez Sinop'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:22 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:31
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 6'ncı kez Sinop'a geldi
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        İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 969 yolcusuyla bu yıl 6'ncı kez Sinop'a geldi.

        Kente bu yıl planlanan son seferini gerçekleştiren kruvaziyer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

        Pasaport işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, bir gün kalacakları kentte tarihi ve turistlik mekanları gezecek.

        Astoria Grande'nin Sinop'un ardından Rusya'nın Soçi kentine gideceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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