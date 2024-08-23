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        Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kılıçoğlu görevine başladı

        Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sibel Kılıçoğlu, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:34
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        Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kılıçoğlu görevine başladı
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        Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Sibel Kılıçoğlu, görevine başladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu'nu makamında kabul etti.

        Özarslan, görüşmede, Kılıçoğlu'na hayırlı olsun dileklerini ileterek, yeni görevinde başarı diledi.

        Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı görevine atanan eski Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ise gazetecilerle bir araya gelerek kente veda etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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