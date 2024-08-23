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        Sinop'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Sinop'ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:28
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        Sinop'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kentin Adabaşı mevkisindeki otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

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