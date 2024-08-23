Sinop'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu da bölgeye gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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