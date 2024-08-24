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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:49 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:53
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçtaki aramada 81,80 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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