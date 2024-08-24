Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Boyabat ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçtaki aramada 81,80 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Araçta bulunan ve gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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