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        Sinop'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:36 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:38
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        Sinop'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yenikent köyünde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ve Gerze Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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