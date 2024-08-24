Sinop'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sinop’un Gerze ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenikent köyünde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ve Gerze Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kısa sürede söndürüldü.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
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