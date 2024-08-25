Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sinop'un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu.
Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu.
Kentte sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, Gerze ilçesinde etkili oldu.
Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yol güzergahlarında oluşan su birikintileri, trafikte zaman zaman aksamalara yol açtı.
Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.
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