Sinop'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu.

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