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        Sinop'ta yılın ilk sekiz ayında 331 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı

        Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yılın ilk sekiz ayında 331 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:36
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        Sinop'ta yılın ilk sekiz ayında 331 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı
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        Sinop’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yılın ilk sekiz ayında 331 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

        Vali Mustafa Özarslan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, ketteki trafik denetimlerine ilişkin bilgiler verdi.

        Özarslan, paylaşımında trafik kurallarına uyan bütün vatandaşlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        “Sinop İl Emniyet Müdürlüğümüz ilimiz merkezinde yaptığı denetimlerde ve kontrollerde, alkollü araç kullanan, 2024 yılının ilk sekiz ayında 331 kişiye cezai işlem yaptı. Sürücü belgesiz araç kullanan 556 sürücüye de cezai işlem yaptı. Polisimiz, ortak aklımızın ve toplum sözleşmemizin ürünü olan trafik kurallara uymayanların peşini bırakmıyor. Toplu ve bir arada yaşama disiplin, kültür kurallarını ihlal eden ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan bu kişilerin her daim yakın takibinde olacak. Huzur adamız Sinop'umuzda ortak yaşama kültürüne ve disiplinine sahip trafik kurallarına uyan bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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