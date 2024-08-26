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        Durağan'da çiftçiler ve üreticilere makine desteğinde bulunuldu

        Sinop'un Durağan ilçesinde çiftçiler ve üreticilere makine desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:35
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        Durağan'da çiftçiler ve üreticilere makine desteğinde bulunuldu
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        Sinop’un Durağan ilçesinde çiftçiler ve üreticilere makine desteğinde bulunuldu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan’ın talimatıyla ilçede üretim ve hayvancılık yapan çiftçilerin desteklenmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, çiftçilere, emek gücünü azaltmak ve tasarruf sağlamak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince süt sağım makinesi, hamur yoğurma makinesi, erişte kesme makinesi, tarhana öğütücü ile salça yapma ve meyve sıkma makinelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

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