Ayancık Kaymakamı Çelik sağanaktan etkilenen köyde incelemede bulundu
Sinop'un Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Sinop'un Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Sağanak nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Doğanlı köyünde incelemelerde bulunan Çelik, yetkililerden bilgi aldı.
Bölgede İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen temizlik çalışmalarını denetleyen Çelik, taşkından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Çelik, yetkililere bölgedeki temizlik ve yol güzergahlarındaki onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.
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