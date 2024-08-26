Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Fethi E’nin kullandığı 57 AAK 902 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Maruf köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Şerife Ç. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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