AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sinop'ta partisinin teşkilat mensuplarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Sinop’ta partisinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Sinop İl Başkanlığında partililerle buluşan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak seçim sonuçlarını masaya yatırmaya devam ettiklerini anlatan Yılmaz, geçmişi bir kenara bırakıp önlerindeki seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, bu süreçte özellikle kişisel kırgınlıklar yaratacak olguların konuşulmaması gerektiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Geçmişten ders alacağız, geçmişle ilgili bir dersi gelecekte yapacağımız program ve planlarla ilgili bize mutlaka ışık tutacak bize hedef ve doğrultu gösterecek bir perspektif olarak bir kenara koyacağız ama oradaki olumsuzlukların içerisinde kaybolup onun içerisinde enerjimizi ve motivasyonumuzu olumsuz etkileyecek birtakım döngülere bizi sokacak birtakım meselelerden uzak duracağız."

Her yaptıklarının doğru olmayabileceğini ifade eden Yılmaz, "Ama onları yapmaya kalkışan arkadaşlarımızın niyetleri mutlaka iyi bir şeyler yapalım, iyi olsun bana göre doğrusu bu diyerek yapmaya kalkıştığı şey. Doğru sonuçları olmamış olabilir. Onun için de hiçbir arkadaşımızı incitmeye, bir arkadaşımızın yaptığından incinmeye şansımız yok. Ne incitmeye ne incinmeye şansımız var. O bakımdan geleceğe, bir kere geçmişte karşılaştığımız şu hadiseleri geride bırakarak yeni bir motivasyonla başlamamız gerekiyor." diye konuştu.