Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu
Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.
Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.
Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı ekipleri kentin Akliman açıklarında devriye görevi yaparken denizde bir ceset gördü.
Ekiplerce bota alınan ceset Akliman sahiline getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ceset Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otopsi yapılacak erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.
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