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        Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu

        Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:58
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        Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu
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        Sinop'ta denizde bir erkek cesedi bulundu.

        Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı ekipleri kentin Akliman açıklarında devriye görevi yaparken denizde bir ceset gördü.

        Ekiplerce bota alınan ceset Akliman sahiline getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan incelemelerin ardından ceset Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otopsi yapılacak erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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