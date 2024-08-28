Gerze'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
İlçede üç gün önce etkili olan sağanağın ardından hasar oluşan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışması da yürütülüyor.
Belediyeden yapılan anonsta, ev veya iş yerleri zarar görenlerin ilgili kurumlara başvurması gerektiği belirtildi.
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