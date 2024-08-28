Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor

        Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak nedeniyle su basan ev ve iş yerlerindeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

        İlçede üç gün önce etkili olan sağanağın ardından hasar oluşan ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışması da yürütülüyor.

        Belediyeden yapılan anonsta, ev veya iş yerleri zarar görenlerin ilgili kurumlara başvurması gerektiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Annenin en zor anı! Baba katliamında 3 çocuk ölmüş, biri ağır yaralanmıştı
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        Lüks otelde akılalmaz olay: Şezlongda güneşlenirken üzerine baca kapağı düştü
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı, ağaçlar yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Su gideri kavgasında cinayet!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında bulundu
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Salda Gölü, Dünya Jeolojik Miras Listesi'ne girdi
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Ankara-Şam hattında normalleşme hangi aşamada?
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu
        Sinop'ta denizde erkek cesedi bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sinop'ta partisinin teşkilat mensu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Sinop'ta partisinin teşkilat mensu...
        Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ayancık Kaymakamı Çelik sağanaktan etkilenen köyde incelemede bulundu
        Ayancık Kaymakamı Çelik sağanaktan etkilenen köyde incelemede bulundu
        Durağan'da çiftçiler ve üreticilere makine desteğinde bulunuldu
        Durağan'da çiftçiler ve üreticilere makine desteğinde bulunuldu
        Sinop'ta yılın ilk sekiz ayında 331 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza...
        Sinop'ta yılın ilk sekiz ayında 331 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza...