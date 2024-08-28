Sinop'ta gözünde enfeksiyon oluşan ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı
Sinop'ta, gözünde oluşan enfeksiyon nedeniyle doğada bitkin halde bulunan ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Sinop'ta, gözünde oluşan enfeksiyon nedeniyle doğada bitkin halde bulunan ebabil kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kent merkezinde yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimlerce muayenesi yapılan kuşun gözünde enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.
Bir süre merkezde tedavi edilen ebabil kuşu, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.