Sinop'ta gözünde enfeksiyon oluşan ebabil kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

Bir süre merkezde tedavi edilen ebabil kuşu, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekimlerce muayenesi yapılan kuşun gözünde enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran ebabil kuşunu gören İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuşu bulunduğu yerden alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.