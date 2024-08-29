Yabancı turistler kruvaziyer turizmiyle Sinop'un tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Kruvaziyer turizmi kapsamında Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'a gelen 6 bini aşkın yabancı turist, kentin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

ABD'nin Miami kentinde 2009'da yapılan kruvaziyer zirvesinde büyük gezinti gemileri ağına dahil edilen Sinop, kruvaziyerlere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Bu yıl mayıs ve ağustos ayları arasında 6 kruvaziyerin ziyaret ettiği kent, 6 binin üzerinde yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Turistler, burada geçirdikleri zaman diliminde kentin tarihi ve turistlik alanlarını gezerek, şehri tanıma fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, Karadeniz'in tek doğal liman kenti Sinop için kruvaziyer turizminin çok önemli olduğunu söyledi. Sinop'un Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet kenti olduğuna vurgu yapan Güzel, "Sinop tarihiyle, kültürüyle gerçekten eşsiz bir kent. Bütün bu kültürel birikimi havzasında yoğurabilen eşsiz bir kent. Tabii bununla birlikte Sinop'un en meşhur şeyi insanı, insanının misafirperverliği, hoşgörüsü. Burada 6 bin misafirimizi çok güzel bir şekilde ağırladık." dedi.

Güzel, kruvaziyer turizminin daha da geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bu yıl mayıs ayında başlayan kruvaziyer seferleri ağustos ayı itibarıyla sonlandı. Genel anlamda sıkıntısız ve verimli bir sezon geçirdik. Sinop'u dünya çapında destinasyon haline getirme noktasında yeniliklerle, yatırımlarla önümüzdeki yıllarda, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde önemli çalışmalar ortaya koyacağız. Hem Bakanlığımızın destekleri hem Sayın Valimizin liderliğinde Sinop, Türkiye ve dünya çapında kruvaziyer noktasında önemli destinasyon haline gelecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.