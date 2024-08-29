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        Yabancı turistler kruvaziyer turizmiyle Sinop'un tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Kruvaziyer turizmi kapsamında Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'a gelen 6 bini aşkın yabancı turist, kentin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:21
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        Yabancı turistler kruvaziyer turizmiyle Sinop'un tarih ve kültürünü tanıma fırsatı buldu
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Kruvaziyer turizmi kapsamında Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'a gelen 6 bini aşkın yabancı turist, kentin tarihi ve kültürünü tanıma fırsatı buldu.

        ABD'nin Miami kentinde 2009'da yapılan kruvaziyer zirvesinde büyük gezinti gemileri ağına dahil edilen Sinop, kruvaziyerlere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

        Bu yıl mayıs ve ağustos ayları arasında 6 kruvaziyerin ziyaret ettiği kent, 6 binin üzerinde yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

        Turistler, burada geçirdikleri zaman diliminde kentin tarihi ve turistlik alanlarını gezerek, şehri tanıma fırsatı buldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, Karadeniz'in tek doğal liman kenti Sinop için kruvaziyer turizminin çok önemli olduğunu söyledi.

        Sinop'un Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet kenti olduğuna vurgu yapan Güzel, "Sinop tarihiyle, kültürüyle gerçekten eşsiz bir kent. Bütün bu kültürel birikimi havzasında yoğurabilen eşsiz bir kent. Tabii bununla birlikte Sinop'un en meşhur şeyi insanı, insanının misafirperverliği, hoşgörüsü. Burada 6 bin misafirimizi çok güzel bir şekilde ağırladık." dedi.

        Güzel, kruvaziyer turizminin daha da geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini kaydederek, "Bu yıl mayıs ayında başlayan kruvaziyer seferleri ağustos ayı itibarıyla sonlandı. Genel anlamda sıkıntısız ve verimli bir sezon geçirdik. Sinop'u dünya çapında destinasyon haline getirme noktasında yeniliklerle, yatırımlarla önümüzdeki yıllarda, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde önemli çalışmalar ortaya koyacağız. Hem Bakanlığımızın destekleri hem Sayın Valimizin liderliğinde Sinop, Türkiye ve dünya çapında kruvaziyer noktasında önemli destinasyon haline gelecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Güzel, turistlerin Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi başta olmak üzere kentteki müzelere ilgisinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Misafirlerimiz daha çok Tarihi Cezaevi'ni gezmek istiyor. Yeni Keten Müzemiz var, çok fazla ilgi görüyor. Keten Müzesi hem Sinop'un yerel değerlerini ortaya koyan hem de geçmişten bugüne daha modern yapıyı oluşturan bir müze. Sinop doğal güzellikleri, kaleleri, tarihi birikimiyle zaten başlı başına açık hava müzesi şeklinde. Dolasıyla misafirlerimiz daha çok sahil destinasyonunda, deniz kenarlarında geziyor, alışveriş yapma fırsatı buluyor. Bizim de yönlendirmelerimiz, müzelerimiz şeklinde oluyor. Gelen kruvaziyer sayısını artırmak amacıyla yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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