Türkeli 'de çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında bir samanlıkta hasar meydana geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında bir samanlıkta hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Kayabaşı köyünde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, samanlıkta hasar oluştu.
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