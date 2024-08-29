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        Türkeli 'de çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında bir samanlıkta hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:43
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        Türkeli 'de çıkan yangında samanlıkta hasar oluştu
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan yangında bir samanlıkta hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Kayabaşı köyünde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, samanlıkta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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