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        Sinop'ta sokağa çöp saçan kişiye cezai işlem uygulandı

        Sinop'ta poşetteki çöpleri sokağa saçan kişiye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 16:58 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:58
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        Sinop'ta sokağa çöp saçan kişiye cezai işlem uygulandı
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        Sinop'ta poşetteki çöpleri sokağa saçan kişiye cezai işlem uygulandı.

        Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, bir iş yerine ait kamera görüntülerinden kent merkezi Meydankapı Mahallesi'nde bir kişinin poşet içindeki çöpleri sokağa saçtığının tespit edildiği bildirildi.

        Ekiplerce görüntüler üzerinde yapılan incelemede söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Temizlik işçilerimizin emeğine, alın terine ve Sinop'a bunu yapan kişiye cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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