Sinop'ta sokağa çöp saçan kişiye cezai işlem uygulandı

Sinop'ta poşetteki çöpleri sokağa saçan kişiye cezai işlem uygulandı.

Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, bir iş yerine ait kamera görüntülerinden kent merkezi Meydankapı Mahallesi'nde bir kişinin poşet içindeki çöpleri sokağa saçtığının tespit edildiği bildirildi.

Ekiplerce görüntüler üzerinde yapılan incelemede söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Temizlik işçilerimizin emeğine, alın terine ve Sinop'a bunu yapan kişiye cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.