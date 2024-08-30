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        Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 01:16
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        Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop’ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        H.A. idaresindeki 26 AEE 820 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Çulhalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen A.Ç.’nin kullandığı 06 AGM 636 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada, H.A ile aynı araçtaki A.Z. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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