Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Sinop’ta otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 26 AEE 820 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Çulhalı köyü mevkisinde karşı yönden gelen A.Ç.’nin kullandığı 06 AGM 636 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, H.A ile aynı araçtaki A.Z. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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