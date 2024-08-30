Balık ölümlerinde toprağa karışan sanayi ve evsel sıvı atıklar önemli rol oynuyor

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, akarsu ve göllerde oluşan ani balık ölümlerinde toprağa karışan sanayi ve evsel sıvı atıkların önemli rol oynadığını kaydetti.

Samsun, AA muhabirine, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görülen ani balık ölümlerinin, başlıca sebeplerinin kirlilik ve küresel ısınma olduğunu söyledi.

Sıcaklık değerlerinin artmasıyla sudaki oksijen miktarının azalmasının genel bir kural olduğunu ve bunun da balık ölümlerine neden olabileceğine dikkati çeken Samsun, "Bunu engelleyemiyoruz, küresel ısınma, iklim değişikliği diyoruz. Bu, birinci faktör." dedi.

Samsun, ikinci faktörün ise doğal değil insan kaynaklı kirlilik olduğunun altını çizerek çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik var olan tedbirlerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle sanayi ve evsel sıvı atıkların akarsulara ulaşmasının sadece balıklar değil, gelecekte insan salığı açısından da önemli sorunlar doğurabileceğine işaret eden Samsun, şöyle devam etti:

"Ülkemizin birçok yerinde katı atık bertaraf etme tesisleri var. Çok güzel bunlar planlanmış ancak bazıları bizim de mahkeme bilirkişisi olarak gidip gördüğümüzde bu sıvı atıkların suya karışmaması için gerekli tedbirlerin yeteri kadar alınmadığını görüyoruz. Toprak, kirletici madde olan parçacık olanlarını süzebiliyor ancak sıvı olanları süzemiyor. Bu sıvılar da topraktan su havzası sistemiyle akarsulara, denizlere kadar intikal edebiliyorlar ve ani balık ölümleri olabiliyor."