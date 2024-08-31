Boyabat'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Hasan G'nin kullandığı 34 TF 2542 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Enes Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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