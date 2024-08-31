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        Boyabat'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:12 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:12
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        Boyabat'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

        Hasan G'nin kullandığı 34 TF 2542 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Enes Ö. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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