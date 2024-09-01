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        Sinop'ta balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı

        Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 00:08 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:22
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        Sinop'ta balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı
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        Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta, balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop ekonomisi için balıkçılığın çok önemli olduğunu söyledi.

        Balıkçıların 4,5 aylık deniz hasretinin an itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

        "Üç tarafı denizle çevrili Sinop için balıkçılık faaliyetleri çok önem arz ediyor. Sinop bu av sezonunda da bereketli sularıyla Karadeniz’in balıkçılık sektörüne liderlik etmeye devam edecektir. Bunu yaparken de kurallara mutlaka uyacağız. Denetim esastır ama burada önemli olan öz denetim. Balıkçılarımızın kendi içlerinde yapacakları denetim her şeyden daha önemlidir. Lütfen denizlerimizi kirletmeyelim, geleceğimize sahip çıkalım. Vira bismillah diyen tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız bol kazançlar elde edecekleri bir sezon diliyorum.”

        Vali Özarslan’ın konuşmasının ardından halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunuldu.

        Kurban kesiminin ardından balıkçılar dualarla denize uğurlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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