Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop ve çevre illerde adli yıl açılışı dolasıyla tören düzenlendi

        Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:04 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop ve çevre illerde adli yıl açılışı dolasıyla tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Pektaş, yaptığı konuşmada, yargı erkinin, devletin üç temel güç unsurundan biri olduğunu söyledi.

        Bütün mahkemelerde yazılı olarak bulunan "adalet mülkün temelidir" sözünün güçlü bir yargı teşkilatının devletin devamlılığındaki rolünü ifade ettiğini vurgulayan Pektaş şunları kaydetti:

        "Adalet, toplumda yaşayan insanların olduğu kadar, toplumların da geleceğinin en önemli teminatıdır. İnsan vicdan ve bilincinde en köklü duygu adalettir. Adalet, toplum açısından da en nitelikli değerdir ve bu nedenle tüm vicdanlarda özümsenmesi gerekir. Adaletin tesisi görevi yargı mekanizmasında olduğundan bahisle, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan güçlü bir yargı sistemi toplumlar açısından hayati öneme sahiptir."

        Sinop Barosu Başkanı Funda Öztürk Altuntaş ise barolar olarak yeni adli yılda da adaletin en doğru şekilde tecelli edebilmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.

        Törene, Sinop Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Hatipoğlu, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

        - Tokat

        Tokat'ta adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Adliye binası önündeki Atatürk Anıtı'na, Baro Başkanı Volkan Bozkurt çelenk sundu.

        Bozkurt, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak bugüne kadar bir yandan mesleğimizin ağır sorunlarına çözüm aramak için mücadele ederken öte yandan insan hakkı ihlallerine karşı onurlu yaşam hakkından, olağanüstü mahkemelere karşı bağımsız mahkemelerden, keyfiliğe karşı liyakatten, cezasızlığa karşı kanun önünde eşitlikten, darbe ve darbe girişimlerine karşı demokrasiden, şiddete karşı mağdurdan, baskı ve engellemelere karşı özgürlükten yana olduk. Demokrasinin en önemli unsuru olarak seçmenin iradesine saygı duyulmasını, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, anayasal düzenin de bir gereği olarak AYM kararlarına uygun hareket edilmesini savunduk." dedi.

        Daha sonra Baro sosyal tesislerinde kokteyl düzenlendi.

        - Kastamonu

        Adli yılın açılışı dolayısıyla Atatürk büstüne, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kastamonu Barosu tarafından çelenk konuldu.

        Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Özen, konuşmasında, görevi başında şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ı rahmetle anarak, yeni adli yılın adliye teşkilatı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kastamonu Barosu Başkanı Özgür Demir ise son 5 yılda hakim-savcı ve avukat sayısında yüzde 50'nin üzerinde atış olduğunu söyledi.

        Avukatlar olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını anlatan Demir, "Özverili ve çalışkan hakim-savcı ve yargı mensuplarımızın da aynı kararlılıkta olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

        - Amasya

        Amasya'da tören kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ile Baro Başkanı Bahadır Tekeş, Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Yeni adli yılın ülke için adaletin tecelli ettiği bir yıl olmasını dileyen Baro Başkanı Tekeş, "Adalet duygusunun yara aldığı toplumlarda bireylerin hak ve özgürlüklerinden bahsedilemez. Adaletin tesisi için fedakarca görev yapan avukat meslektaşlarımıza, hakimlerimize, savcılarımıza ve yargı çalışanlarımıza görevlerinde üstün başarılar ve kolaylıklar diliyoruz." diye konuştu

        Amasya Adliyesinde düzenlen programa, Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, Adalet Komisyon Başkanı Ömer Yoldaş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Metin, hakim, savcı, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        Sinop'ta, balıkçıklar ilk gün limana 500 kasa palamutla döndü
        Sinop'ta, balıkçıklar ilk gün limana 500 kasa palamutla döndü
        Sinop'ta balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek deni...
        Sinop'ta balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek deni...
        Boyabat'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Boyabat'ta kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Sinop'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Sinop'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Boyabat'ta İngilizce kursunu tamamlamayan öğrencilere başarı belgesi verild...
        Boyabat'ta İngilizce kursunu tamamlamayan öğrencilere başarı belgesi verild...
        Balık ölümlerinde toprağa karışan sanayi ve evsel sıvı atıklar önemli rol o...
        Balık ölümlerinde toprağa karışan sanayi ve evsel sıvı atıklar önemli rol o...