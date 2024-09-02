Sinop ve çevre illerde adli yıl açılışı dolasıyla tören düzenlendi

Sinop, Tokat, Kastamonu ve Amasya'da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pektaş, yaptığı konuşmada, yargı erkinin, devletin üç temel güç unsurundan biri olduğunu söyledi.

Bütün mahkemelerde yazılı olarak bulunan "adalet mülkün temelidir" sözünün güçlü bir yargı teşkilatının devletin devamlılığındaki rolünü ifade ettiğini vurgulayan Pektaş şunları kaydetti:

"Adalet, toplumda yaşayan insanların olduğu kadar, toplumların da geleceğinin en önemli teminatıdır. İnsan vicdan ve bilincinde en köklü duygu adalettir. Adalet, toplum açısından da en nitelikli değerdir ve bu nedenle tüm vicdanlarda özümsenmesi gerekir. Adaletin tesisi görevi yargı mekanizmasında olduğundan bahisle, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin en büyük güvencesi olan güçlü bir yargı sistemi toplumlar açısından hayati öneme sahiptir."

Sinop Barosu Başkanı Funda Öztürk Altuntaş ise barolar olarak yeni adli yılda da adaletin en doğru şekilde tecelli edebilmesi için mücadele edeceklerini dile getirdi.